Женщина оформила брак со своей собакой

Разочаровавшись в мужчинах, с которыми ее сводила судьба, 43-летняя Вильгельмина Морган Каллаган из Британии нашла идеальный способ улучшения собственной жизни – она вступила в брак с собственной собакой, пишет ТСН.
Счастливым избранником стал маленький йоркширский терьер по имени Гарри. Которого жена называет "Мой король", отмечая, что ни от одного мужчины она не получала столько поддержки и не видела столько хорошего. С момента их знакомства в жизни Вильгельмины было многое – потеря работы, нехватка денег и даже затопление дома. Однако во время всех этих неурядиц Генри показал себя как идеальный спутник и всегда находился рядом.
Регистрация отношений пары состоялась в Сети в присутствии свидетелей, поскольку браки между людьми и животными официально запрещены, однако женщина все равно считает этот брак духовным и более ценным, чем какие-то бумаги и формальности.