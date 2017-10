12.10 02:32 MIGnews.com

Харви Вайнштейн обвинил в своих бедах родного брата

Сооснователь Miramax Films и экс-совладелец The Weinstein Company заявил, что именно брат "передал слухи" в The New York Times, которая первой опубликовала статью о сексуальных домогательствах продюсера, пишет ТСН Таким образом, считает Вайнштейн, Боб хотел убрать его из компании The Weinstein Company, которую они вдвоем основали, что и произошло.В то же время, хоть и Линдси Лохан стала на защиту скандального продюсера, большинство именитых актёров Голливуда ополчились против Вайнштейна. ВИдимо, дыма без огня не бывает.