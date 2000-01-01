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12.10 02:32   MIGnews.com

Харви Вайнштейн обвинил в своих бедах родного брата

Сооснователь Miramax Films и экс-совладелец The Weinstein Company заявил, что именно брат "передал слухи" в The New York Times, которая первой опубликовала статью о сексуальных домогательствах продюсера, пишет ТСН.

Таким образом, считает Вайнштейн, Боб хотел убрать его из компании The Weinstein Company, которую они вдвоем основали, что и произошло.

В то же время, хоть и Линдси Лохан стала на защиту скандального продюсера, большинство именитых актёров Голливуда ополчились против Вайнштейна. ВИдимо, дыма без огня не бывает.
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