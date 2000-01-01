12.10 03:22 MIGnews.com

Лидер Туркмении подарил Путину алабая

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный. Об этом сообщает в среду, 11 октября РБК.Путин и Бердымухамедов встретились в Сочи перед началом заседания Совета глав государств — участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС."Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал Бердымухамедов на встрече с российским лидером.Он отметил, что у них есть "общий один друг — это единственная в мире собака алабай". "И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — добавил он. После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком.Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.Также, Бердымухамедов подчеркнул, что Путин очень много делает в вопросах экологии.Президент РФ известен своей любовью к собакам. Многие годы рядом с ним была лабрадор Кони, подаренная Сергеем Шойгу.Однажды Конни напугала канцлера Германии Ангелу Меркель. Лабрадор умер три года назад. В настоящее время глава государства воспитывает подаренных собак — болгарскую овчарку Баффи и японскую акита-ину Юмэ.