11.10 18:22 MIGnews.com

Дэниел Рэдклифф освоил израильский акцент

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Один из самых неугомонных молодых актеров – Дэниел Рэдклифф – продолжает усиленно бороться со своим амплуа "мальчика-волшебника". Вслед за триллерами, драмами, экшнами и даже артхаусом он решил сыграть в байопике.В новом фильме "Джунгле" 27-летний английский актер примерит на себя роль Йоси Гинзберга. Лента основана на реальной истории выживания 21-летнего израильского путешественника в полных опасностей перуанских джунглях, куда после окончания службы в армии он решил отправиться в компании двух друзей, но позже их пути разошлись и несколько недель он был вынужден выживать самостоятельно.Допремьерный показ ленты состоялась на Международном кинофестивале в Хайфе 8 октября, а 11 октября ленту покажут еще раз. Помимо Рэдклиффа, в фильме Грега МакЛина также появятся Томас Кречман, Алекс Расселл и Лили Салливан.Одним из самых любопытных вопросов, конечно же, остается, как хорошо главному герою удался израильский акцент? По мнению ведущего 2-го канала ИТВ Элада Симхаева, весьма неплохо. Настолько, что во время интервью с Рэклиффом он даже сделал ему комплимент, чем привел актера в восторг."По правде говоря, у вас, ребята, - для меня как англичанина – очень сложный акцент", - ответил он.Рэдклифф рассказал, что ему очень понравилась предложенная роль. Настолько, что после прочтения сценария, он решил прочитать и мемуары Гинзберга, в которых тот рассказал о своих мытарствах в джунглях Амазонки."Это было одной из тех вещей, которые я читал и думал – вау, ничего себе, не могу поверить, что я об этом не знал. И иногда вам просто хочется отдать дань чему-то великому, происходившему в действительности", - сказал он на израильском телевидении.