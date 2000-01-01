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В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру | Фото:12.10 05:01   MIGnews.com

В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру

В морском ледяном щите Антарктиды появилась дыра размером с озеро Верхнее в Северной Америке. Об этом рассказали ученые из Торонтского университета в Канаде в интервью изданию Motherboard.

Исследователи отметили, что чаще всего крупные полыньи формируются в относительной близости от границы льда и моря, но новое образование находится в нескольких сотнях километров от линии раздела. Это указывает на то, что оно появилось в результате каких-то неизвестных процессов.

Как известно, полынья появилась около 9 сентября 2017 года в районе Моря Уэддела. Однако дыры в ледяной корке наблюдались и раньше. Так, в 70-х годах XX века в том же месте возникла другая полынья, однако из-за отсутствия спутниковых средств наблюдения она осталась неизученной. В течение последующих 40 лет ледяной покров моря оставался цельным.

Пока исследователи не торопятся делать выводы о том, что дыра в морском льду возникла из-за глобального изменения климата. Однако уже известно, что из-за нее теплая вода моря будет подниматься, что не позволит отверстию "зарасти" вновь.
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