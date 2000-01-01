12.01 12:17 MIGnews.com

Внучка Переса: мне было скучно в армии и я уехала в Нью-Йорк

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Журналистка Мика Альмог, внучка президента Шимона Переса в в шоу Рафи Решефа поведала о том, как закончилась ее служба в ЦАХАЛе.Мика рассказала: “Меня призвали и я прошла курс молодого бойца, но я чувствовала, что я не могу это сделать. Вся эта армейская система приводила меня в ужас. Я хотела в Нью-Йорк. Я чувствовала, что я должна разрушить правила игры, начать свою собственную карьеру. Мне нужно было больше чем все, что я могла получить здесь, в Израиле”.Бабушка, Соня Перес, была очень недовольна: “Бабушка была очень против. Речь идет о женщине, которая подделала свой возраст для того, чтобы пойти служить в британскую армию. Она не могла меня понять, и не жалела критики - несмотря на всю свою любовь и теплоту, она никогда меня не щадила”.