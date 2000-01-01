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Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах | Фото: AFP12.01 21:17   MIGnews.com

Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Известный голливудский актер Стивен Сигал стал новым действующем лицом в разгоревшемся среди звёзд сексуальном скандале.

Согласно информации, предоставленной потерпевшей Региной Сименс, она была изнасилована актёром в 1993 году.

Сименс рассказала, что её знакомство с актёром состоялось на съёмочной площадке фильма "В смертельной опасности" (On Deadly Ground, 1994).

По её словам, ей тогда было 18 лет. Сигал обратился к ней и пригласил на вечеринку, которую он организовал в своём доме в Беверли-Хиллз. Когда он приехала в гости - выяснилось, что она была единственной, кто приехал на вечеринку. Актёр отвёл её в комнату, где и изнасиловал, по словам Симонс.

Стоит отметить, что на непристойное поведение актёра уже пожаловалось ранее 10 женщин, однако Сименс оказалась единственной кто выступил в официальным заявлением.

Секс-скандал в Голливуде на сегодняшний день находится на пике уже который месяц после разоблачения продюсера Харви Вайнштейна. Так, в домогательствах помимо Вайнштейна обвинили актёра Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и Джеймса Франко, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.
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