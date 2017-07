13.07 01:37 MIGnews.com

Gangnam Style перестал быть самым популярным на Youtube

Видео на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы обогнало Gangnam Style корейского исполнителя PSY по количеству просмотров на YouTube.Клип на композицию, записанную совместно с певцом Чарли Путом, посмотрели 2,9 миллиарда человек. У хита PSY на момент написания заметки 2,8 миллиарда просмотров.Трек See You Again стал саундтреком к криминальному фильму "Форсаж 7", который вышел в прокат в 2015 году.Клип Уиза Халифы посвящен Полу Уокеру, сыгравшему Брайана О’Коннера во франшизе. Актер погиб в 2013 году в автомобильной аварии. В ролик вошла нарезка со съемками Уокера.