12.07 13:42 MIGnews.com

Свадьбу геев-мусульман впервые сыграли в Британии

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Впервые в Великобритании был заключен однополый брак между мусульманами. Свои отношения узаконили 24-летний Джахед Чаудури и 19-летний Шон Роген.Церемония состоялась в городе Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс.Как сообщают британские СМИ, пара пришла на мероприятие в традиционных бангладешских костюмах."Мы покажем всему миру, что можно быть геем и мусульманином", - заявил Чаудури.Также он рассказал, что пытался свести счеты с жизнью из-за постоянных издевательств со стороны других мусульман. Он постоянно терпел унижения и оскорбления, и в итоге был изгнан из мечети, которую он посещал на протяжении 15 лет.24-летний Джахед Чаудури отметил, что пытался измениться, принимал лекарства и совершал паломничества, однако это не дало никаких результатов.Также он добавил, что его родители отказались присутствовать на церемонии бракосочетания.Чаудури уверен, что от самоубийства его спасла встреча с будущим мужем.