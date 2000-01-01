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YouTube 12.07 13:42   MIGnews.com

Свадьбу геев-мусульман впервые сыграли в Британии

Впервые в Великобритании был заключен однополый брак между мусульманами. Свои отношения узаконили 24-летний Джахед Чаудури и 19-летний Шон Роген.

Церемония состоялась в городе Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс.

Как сообщают британские СМИ, пара пришла на мероприятие в традиционных бангладешских костюмах.

"Мы покажем всему миру, что можно быть геем и мусульманином", - заявил Чаудури.

Также он рассказал, что пытался свести счеты с жизнью из-за постоянных издевательств со стороны других мусульман. Он постоянно терпел унижения и оскорбления, и в итоге был изгнан из мечети, которую он посещал на протяжении 15 лет.

24-летний Джахед Чаудури отметил, что пытался измениться, принимал лекарства и совершал паломничества, однако это не дало никаких результатов.

Также он добавил, что его родители отказались присутствовать на церемонии бракосочетания.

Чаудури уверен, что от самоубийства его спасла встреча с будущим мужем.
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