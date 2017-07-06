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www.instagram.com 12.07 23:33   MIGnews.com

Пугачева и Галкин показали, как провели день с детьми

41-летний Максим Галкин продолжает активно делиться снимками семейного отдыха в Юрмале. На днях вместе с 68-летней Аллой Пугачевой и детьми, трехлетними Гарри и Лизой, он отправился в зоопарк. Пока мама показывала двойняшкам животных, юморист все снимал на камеру.

"Мы в зоопарке. Алла озвучила мысли обезьян. Лиза испугалась тигра. Я с Гарри прошел по туннелю с летучими мышами, пауками и крокодилами", — подписал ролик Галкин.

Как обычно, фолловеры восхитились семейной идиллией певицы и ее мужа.


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