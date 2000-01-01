12.08 23:33 MIGnews.com

Израиль вошел в список самых здоровых стран

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Самые здоровые люди проживают в Италии, согласно данным глобального индекса здоровья Bloomberg. Ребенок, родившийся в этой стране, может рассчитывать на то, что проживет больше 80 лет.А вот в Сьерра-Леоне, которая на 2800 миль южнее, средняя продолжительность жизни всего 53 года.На втором месте в рейтинге оказалась одна из самых красивых стран – Исландия. За ней расположились Швейцария, Сингапур и Австралия.Израиль также вошел в первую десятку. По версии Bloomberg, Еврейское государство является самой здоровой страной в ближневосточном регионе.В списке самых здоровых стран также оказались Новая Зеландия, Великобритания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Чили, США и Польша.В первую десятку вошел Израиль, став самой здоровой страной на Ближнем Востоке. Кипр и Сингапур – единственные страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и вошедшие в первую двадцатку рейтинга, где Кипр уверенно занимает 18 место, опередив Новую Зеландию (19), Грецию (20), Португалию (21), Великобританию (23), а также Мальту (25 место).