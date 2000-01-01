Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль вошел в список самых здоровых стран | Фото: Thinkstock12.08 23:33   MIGnews.com

Израиль вошел в список самых здоровых стран

Самые здоровые люди проживают в Италии, согласно данным глобального индекса здоровья Bloomberg. Ребенок, родившийся в этой стране, может рассчитывать на то, что проживет больше 80 лет.

А вот в Сьерра-Леоне, которая на 2800 миль южнее, средняя продолжительность жизни всего 53 года.

На втором месте в рейтинге оказалась одна из самых красивых стран – Исландия. За ней расположились Швейцария, Сингапур и Австралия.

Израиль также вошел в первую десятку. По версии Bloomberg, Еврейское государство является самой здоровой страной в ближневосточном регионе.

В списке самых здоровых стран также оказались Новая Зеландия, Великобритания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Чили, США и Польша.

В первую десятку вошел Израиль, став самой здоровой страной на Ближнем Востоке. Кипр и Сингапур – единственные страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и вошедшие в первую двадцатку рейтинга, где Кипр уверенно занимает 18 место, опередив Новую Зеландию (19), Грецию (20), Португалию (21), Великобританию (23), а также Мальту (25 место).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
МИД Польши: СССР ответственен за начало Второй мировой
21:48
Теракт на улице Султана Сулеймана в Иерусалиме. Видео
21:00
Иранцы в шоке: Лук дороже ювелирных украшений
20:55
Испания приняла в 3 раза больше беженцев
19:54
91-летняя тайка получила диплом бакалавра
18:00
Швейцария депортирует имама за призывы сжигать мусульман
17:56
В Рамалле обрушился аттракцион: 20 детей в больнице
17:25
3,5 млн северокорейцев готовы воевать с США
16:52
В Кувейте арестовали 12 шпионов "Хизбаллы" и Ирана
16:30
Умер еврей, ставший самым старым мужчиной в мире
15:58
Палестинскому певцу дали 5 лет за критику ХАМАСа
15:18
Непал: жертвами оползней и наводнений стали десятки человек
14:57
Поток мигрантов в Испанию увеличился втрое
13:59
В Германии появятся писсуары для женщин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus