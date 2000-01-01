12.08 16:30 MIGnews.com

Умер еврей, ставший самым старым мужчиной в мире

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Исраэль Кристал, который в прошлом году попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на земле, ушел из жизни в пятницу, 11 августа. Он не лишь дожил месяц до своего 114 дня рождения. Израильтянин-рекордсмен будет похоронен позже сегодня."Мы уверены, что он скончался со спокойной душой, зная, что его похоронят на Земле Израиля. Большинству людей, которых он знал, так не повезло с тем, чтобы их похоронили, не говоря уже о том, чтобы это было в Израиле", - цитирует "Гаарец" его родных.Как уже сообщалось, в прошлом году с опозданием в столетие он отметил свою бар-мицву.Последние годы своей жизни Кристал жил в Хайфе, а родился он 15 сентября 1903 года в польской деревне Зарнов. В 1920 году, в возрасте 17 лет, он переехал в Лодзь, где позже завел семью и открыл конфетную фабрику. Но после оккупации Польши нацистами в 1940 году их всех отправили в концлагерь Освенцим, где Исраэль Кристал потерял первую жену и двух детей, но сам уцелел, хотя и никогда не спешил делиться своими воспоминаниями."О каждом дне можно было писать по две книги", - сказал по этому поводу "Гаарецу" несколько лет назад.В 1950 году Кристал репатриировался в Израиль вместе со второй женой Батшевой. Он поселился в Хайфе, где продолжил заниматься кондитерским бизнесом.Он прожил более века, пережив две мировые войны, а после себя оставил двух детей, несколько внуков и правнуков.В свое время, когда у него спрашивали его секреты долголетия, Исраэль Кристал отвечал, что никакого секрета в этом нет."Каждому везет по-своему. Это дается небесами. Секретов нет", - утверждал он.