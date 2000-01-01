13.08 03:55 MIGnews.com

Тейлор Свифт рассказала о домогательствах диджея

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Американская певица Тейлор Свифт в суде рассказала о домогательстве со стороны 55-летнего радиоведущего Дэвида Мюллера, произошедшем в 2013 году, передает The Daily Mail. Артистка отметила, что пьяный мужчина залез к ней под юбку и схватил за оголенную часть тела."Он сделал это намеренно. Захват был достаточно долгим, случайности быть не может", - подчеркнула Свифт.Известно, что сам Мюллер был уволен с работы после того, как Свифт надавила на представителей радиостанции. В итоге радиоведущий подал на артистку в суд, требуя не менее 3 миллионов долларов компенсации.В ответ на действия Мюллера певица подала ответный иск, обвинив его в домогательстве. Рассмотрение дела началось только сейчас, при этом стороны не согласны на урегулирование дела во внесудебном порядке.Ожидается, что вердикт судьи огласят уже на следующей неделе.