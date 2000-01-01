91-летняя тайка получила диплом бакалавра

91-летняя тайка Кимлан Джинакул получила степень бакалавра после более 10 лет обучения.
Как сообщает местный телеканал Thai PBS, в среду в расположенном недалеко от Бангкока университете Sukhothai Thammathirat, Кимлан получила диплом в области развития человека и семьи.
По словам Кимлан, "если мы не учимся, не читаем, не познаем новое, то тогда мы не можем говорить и иметь значимость".
Диплом Кимлан вручил, принявший трон в прошлом году король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
Согласно традициям Таиланда дипломы в государственных университетах выдаются членами королевской семьи.
"Я счастлива и ценю то, что король любезно проявил такую безграничную милость", - сообщила Кимлан.
Тайка ехала со своей семьей из своего дома в провинции Фаяо, в 725 км от Бангкока, чтобы присутствовать на церемонии вручения дипломов.
"Иногда она чувствовала сильную усталость, но мы как ее дети, пытались поддержать ее, и мама успешно доучилась", - сообщил сын Кимлан Монгкол Джинакул тайскому PBS.
В университете Sukhothai Thammathirat, в котором есть курсы для пожилых людей, в этом году насчитывалось 199 студентов возрастом более 60 лет. Университет предоставляет возможность учиться дистанционно и в неполный день.
"Для пожилых людей мы фокусируемся на практичности, а не на академическом аспекте, таким образом, предмет может легко осваивается, что может легко применится в жизни", - сообщил декан тайского университета Панумас Каднгангам.