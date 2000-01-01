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91-летняя тайка получила диплом бакалавра | Фото: Thinkstock12.08 19:54   MIGnews.com

91-летняя тайка получила диплом бакалавра

91-летняя тайка Кимлан Джинакул получила степень бакалавра после более 10 лет обучения.

Как сообщает местный телеканал Thai PBS, в среду в расположенном недалеко от Бангкока университете Sukhothai Thammathirat, Кимлан получила диплом в области развития человека и семьи.

По словам Кимлан, "если мы не учимся, не читаем, не познаем новое, то тогда мы не можем говорить и иметь значимость".

Диплом Кимлан вручил, принявший трон в прошлом году король Таиланда Маха Вачиралонгкорн

Согласно традициям Таиланда дипломы в государственных университетах выдаются членами королевской семьи.

"Я счастлива и ценю то, что король любезно проявил такую безграничную милость", - сообщила Кимлан.

Тайка ехала со своей семьей из своего дома в провинции Фаяо, в 725 км от Бангкока, чтобы присутствовать на церемонии вручения дипломов.

"Иногда она чувствовала сильную усталость, но мы как ее дети, пытались поддержать ее, и мама успешно доучилась", - сообщил сын Кимлан Монгкол Джинакул тайскому PBS.

В университете Sukhothai Thammathirat, в котором есть курсы для пожилых людей, в этом году насчитывалось 199 студентов возрастом более 60 лет. Университет предоставляет возможность учиться дистанционно и в неполный день.

"Для пожилых людей мы фокусируемся на практичности, а не на академическом аспекте, таким образом, предмет может легко осваивается, что может легко применится в жизни", - сообщил декан тайского университета Панумас Каднгангам.
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