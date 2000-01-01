13.08 05:06 MIGnews.com

2016 год стал самым жарким в истории

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2016 год стал самым теплым в истории. К такому выводу пришли ученые из американского метеорологического сообщества, представившие доклад о состоянии глобального климата Земли в 2016 году."Двадцать седьмой ежегодный доклад о состоянии климата подтвердил, что 2016 год превзошел 2015 и стал самым теплым годом за 137 лет наблюдений ... Рекордное тепло прошлого года стало результатом совместного влияния долгосрочного глобального потепления и сильного воздействия Эль-Ниньо (явление, которое представляет собой колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана) в начале года", — отмечается в доклад.Доклад основан на данных более 450 ученых из почти 60 стран. Он показывает, что большинство индикаторов изменения климата продолжили следовать тенденциям теплеющего мира. Некоторые из них, включая температуру поверхности суши и океана, уровень моря и концентрацию парниковых газов в атмосфере, побили рекорды, поставленные лишь годом ранее.