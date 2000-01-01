Кара Делевинь и Леа Сейду выступили против Вайнштейна
Секс-скандал вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна дополняется все новыми именами женщин, которые заявляют о домогательствах от него.
Так, к 17-ти ранее известным вероятных жертвам деяний продюсера добавились также модель Кара Делевинь и актриса Леа Сейду, пишет ТСН.
25-летняя манекенщица Делевинь снялась в двух фильмах Вайнштейна – "Бумажные города" и "Тюльпанна лихорадка".
В своем фотоблоге Кара развернуто объяснила, с чем столкнулась во время общения с продюсером.
Так, по ее словам, перед приглашением на кастинг Вайнштейн интересовался, целовалась ли Кара с женщинами.
Несмотря на то, что девушку этот вопрос смутил, она все же согласилась на встречу. И там, говорит Кара, продюсер к ней приставал.
"Когда я зашла в номер, я увидела другую женщину в комнате и сразу подумала, что я в безопасности. Но он попросил нас поцеловаться", - продолжает модель.
Делевинь попыталась выйти из ситуации неожиданно и стала петь, после чего сказала, что ей надо выйти и забрать машину. Тогда продюсер захотел ее поцеловать, утверждает звезда.
"Он подошел к двери, встал перед ней и попытался поцеловать меня в губы. Я остановила его и сумела выйти из комнаты", - вспомнила Кара.
Делевинь таки получила роль в фильме Вайнштейна. По ее словам, об инциденте она молчала, потому что не хотела навредить жене продюсера Джорджине Чепмен, потому что хорошо общается с ней.
"С тех пор я чувствовала себя ужасно, потому что снялась в его фильме. Я даже чувствовала, что я не заслужила эту роль. Я долго сомневалась, стоит ли вообще мне говорить об этом. Я не хотела навредить его семье. Я чувствовала себя виноватой, будто совершила что-то неправильное. Меня шокировало то, что многие женщины, которых я знаю, также находились в таких ситуациях. Никто не говорил об этом из-за страха", - уверена она.
Другая предполагаемая жертва сексуальных домогательств Вайнштейна, исполнительница роли "девушки Бонда" Леа Сейду также рассказала, как мужчина буквально навалился на нее в Париже.
"Мы разговаривали на диване, когда он вдруг набросился на меня и попытался поцеловать. Я должна была защищаться. Он большой и толстый, поэтому мне пришлось приложить усилия, чтобы дать ему отпор. Это было не один раз. Но со мной такой номер не пройдет. Он имел другие намерения - я видела это очень четко. Весь вечер он флиртовал и глазел на меня, как на кусок мяса. Было трудно сказать "нет", поскольку он очень сильный. Я - актриса, а он продюсер. Мы работаем в одной сфере, поэтому его невозможно избежать. Я видела, как он действует, как ищет новую жертву. То, как он смотрит на женщин, чтобы найти ту, с кем он сможет уйти. Это наиболее отвратительное", - цитирует звезду The Guardian.
При этом, отмечает звезда, все знали, каким на самом деле является Вайнштейн.