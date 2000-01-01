13.10 03:35 MIGnews.com

Паттинсон снова один

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После того, как несколько недель витали слухи о том, что актёр Роберт Паттинсон разорвал отношения с певицей Талией Барнетт, инсайдеры наконец подтвердили данную информацию.По их словам, инициатором разрыва стал именно Паттинсон. Источники рассказали о том, что в последние несколько месяцев отношений пара стала отдаляться друг от друга и всё чаще выходить в свет в одиночку. Времени вместе проводили мало."Он устал от отношений, и решил их прекратить. Рассказал об этом своим близким. Разрыв был непростым - они долго были вместе, но ооба сейчас понимают, что им придётся идти дальше по отдельности", - добавил источник.Ещё одним фактором, повлиявшим на такой исход стало то, что в последнее время бывшая невеста актёра FKA Twigs появлялась на публике без обручального кольца.А этим летом в августе девушку заметили на Ибице в компании неизвестного молодого человека, однако певица упрямо утверждала, что была со своим другом.