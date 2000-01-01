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Паттинсон снова один 13.10 03:35   MIGnews.com

Паттинсон снова один

После того, как несколько недель витали слухи о том, что актёр Роберт Паттинсон разорвал отношения с певицей Талией Барнетт, инсайдеры наконец подтвердили данную информацию.

По их словам, инициатором разрыва стал именно Паттинсон. Источники рассказали о том, что в последние несколько месяцев отношений пара стала отдаляться друг от друга и всё чаще выходить в свет в одиночку. Времени вместе проводили мало.

"Он устал от отношений, и решил их прекратить. Рассказал об этом своим близким. Разрыв был непростым - они долго были вместе, но ооба сейчас понимают, что им придётся идти дальше по отдельности", - добавил источник.

Ещё одним фактором, повлиявшим на такой исход стало то, что в последнее время бывшая невеста актёра FKA Twigs появлялась на публике без обручального кольца.

А этим летом в августе девушку заметили на Ибице в компании неизвестного молодого человека, однако певица упрямо утверждала, что была со своим другом.
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