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Аффлека раскритиковали, как Вайнштейна 12.10 23:20   MIGnews.com

Аффлека раскритиковали, как Вайнштейна

На волне громкого секс-скандала с Харви Вайнштейном свою порцию внимания и критики получил Бен Аффлек. Голливудский актер в блоге осудил поступки кинопродюсера после чего ему припомнили его же прошлое, пишет ТСН.

Так, актриса Роуз Роуз Макгоуэн буквально послала Бена после его поста, подчеркнув: он знал о поведении Вайнштейна.

Затем актриса Хилари Бентон напомнила Аффлеку один инцидент: в 2003-м году во время съемок шоу Total Request Live, Аффлек позволил себе распустить руки. Артистке тогда был 21 год.

Аффлек не стал отрицать этого и публично попросил у женщины прощения.

Впрочем, история на этом не завершилась. Бену напомнили о видео, датированном 2004-м годом. Звезда в кадре сидит, держа на руках журналистку Анну-Мари Лосик. При этом, Бен ее обнимает и говорит о ее груди.

Сама Анна встала на защиту актера, отметив, что не является жертвой домогательств, а все действия были "на камеру" и по сценарию.

"Это было для камеры. Вы должны понимать, что мы сделали десятки таких интервью. Это было для шоу, которое я продюсировала, поэтому я не была жертвой", - рассказала женщина.

Она добавила, что как только камеры выключились, ничего такого не происходило.

"Он никогда не трогал меня ненадлежащим образом. Относился с уважением", - подчеркивает Люсик.
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