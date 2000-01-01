13.10 01:26 MIGnews.com

Бред Питт: Харви действительно домогался Гвинет

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Актёр Брэд Питт подтвердил информацию о том, что скандальный продюсер Харви Вайнштейн приставал к Гвинет Пэлтроу.В то время Пэлтроу исполняла роль в фильме "Эмма", Молодой актрисе было всего 22 года, и она встречалась с Питтом. Вайнштейн пригласил актрису к себе в гостиничный номер под предлогом того, что роль нужно отрепетировать, однако когда девушка зашла в номер, Харви стал предлагать ей массаж и хватать актрису за руки. Гвинет обо всём рассказала Питту, и тот провёл с Вайнштейном мужскую беседу.Продюсер тут же позвонил Пэлтроу и накричал на нее за то, что она рассказала об инциденте бойфренду. По словам актрисы он наркичал на неё, и она стала бояться, что потеряет роль в ленте. Однако, к счастью, этого не случилось.