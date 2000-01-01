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13.10 00:34   MIGnews.com

Швейцария сливает драгоценности в канализацию

В сточные воды Швейцарии ежегодно попадает большое количество ценных металлов в качестве отходов высокотехнологичного производства на сумму около трех миллионов франков, сообщает Швейцарский Федеральный институт водных наук и технологий.

Эксперты проверили качество и состав воды 64 очистных сооружений и выявили, что в канализацию попадает не только золото, но и серебро и даже очень редкие металлы - ниобий и гадолиний. Все они содержатся в виде мельчайших частиц и не несут угрозы людям или окружающей среде, пишет ТСН.

Исследователи подсчитали, что каждый год Швейцария отправляет в сточные воды около 3 тысяч кг серебра, 43 кг золота, более 1 тысячи кг гадолиния, 1,5 тысячи кг неодима и 150 кг иттербия.

Большая концентрация золота, рутения и родия была обнаружена в районе, где сконцентрировано производство часов. А в сточных водах еще одной части страны содержится столько золота, что его можно просто добывать.
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