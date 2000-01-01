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Youtube 12.10 18:59   MIGnews.com

Звезда "Гарри Поттера" освоила израильский акцент

Британский актер Дэниел Рэдклифф принял участие в сьемках байопика "Джунгли". Звезда серии фильмов про "Гарри Поттера" сыграл израильского путешественника Йоси Гинзберга, которому пришлось бороться за жизнь в суровых перуанских джунглях.

Кинокартина основана на реальных событиях. Фильм рассказывает о 21-летнем израильтянине Йоси Гинзберге, который после окончания службы в ЦАХАЛе решил вместе с друзьями отправиться в Перу. Однако позже их пути расходятся, и главный герой вынужден был несколько недель сражаться за жизнь в суровых джунглях Амазонки, пишет Jerusalem Post.



Поэтому британец освоил израильский акцент. Так, примеру издание Variety назвало акцент Рэдклиффа "приемлемым", в то время как Hollywood Reporter похвалило актера за его "израильский акцент".

В интервью Второму каналу израильского ТВ, артист на похвалу репортера о его акценте, в восторге ответил:

" По правде говоря, у вас, ребята, — для меня как англичанина – очень сложный акцент".

Также Рэдклифф рассказал, что ему настолько понравилась предложенная роль, что после прочтения сценария, он решил почитать мемуары Йоси Гинзберга.
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