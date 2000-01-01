13.10 04:41 MIGnews.com

Самые жуткие запросы в Google

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Пользователи Reddit рассказали о странных и жутких вещах, которые ни в коем случае не стоит искать в интернете.Обсуждение под заголовком "Назовите одну вещь, которую никогда не надо гуглить" попало в топ ресурса.В сборнике значатся рецепты приготовления взрывчатки, детское порно и конкуренты Google. Пользователь masochistmonkey рассказал, что однажды на имиджбордах обнаружил длинную последовательность случайных букв, которые, если вбить в поисковик, выдавали детское порно.Другой юзер посоветовал не спрашивать у Google что-либо о другой поисковой машине — Bing, "ведь Google может приревновать".Юзер Poor__cow напугал посетителей форума, сообщив, что предпочитает больше не гуглить ни о чем, что касается 20 тонн биологического оружия, которые были мистическим образом утеряны СССР незадолго до распада.Пользователя philip30001 впечатлила форма половых органов селезней (они напоминают штопор). Также, по его словам, он больше не ищет информацию об утках и эволюции их репродуктивных органов.