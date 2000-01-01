Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







13.10 04:41   MIGnews.com

Самые жуткие запросы в Google

Пользователи Reddit рассказали о странных и жутких вещах, которые ни в коем случае не стоит искать в интернете.

Обсуждение под заголовком "Назовите одну вещь, которую никогда не надо гуглить" попало в топ ресурса.

В сборнике значатся рецепты приготовления взрывчатки, детское порно и конкуренты Google. Пользователь masochistmonkey рассказал, что однажды на имиджбордах обнаружил длинную последовательность случайных букв, которые, если вбить в поисковик, выдавали детское порно.

Другой юзер посоветовал не спрашивать у Google что-либо о другой поисковой машине — Bing, "ведь Google может приревновать".

Юзер Poor__cow напугал посетителей форума, сообщив, что предпочитает больше не гуглить ни о чем, что касается 20 тонн биологического оружия, которые были мистическим образом утеряны СССР незадолго до распада.

Пользователя philip30001 впечатлила форма половых органов селезней (они напоминают штопор). Также, по его словам, он больше не ищет информацию об утках и эволюции их репродуктивных органов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:33
Полиция занялась жалобами на Вайнштейна
03:35
Паттинсон снова один
02:41
О чём люди чаще всего говорят во сне?
01:26
Бред Питт: Харви действительно домогался Гвинет
00:34
Швейцария сливает драгоценности в канализацию
23:20
Аффлека раскритиковали, как Вайнштейна
22:30
Данон: это расплата за дискриминацию Израиля
21:57
Беннет: ЮНЕСКО – политическая марионетка наших врагов
20:26
ХАМАС объявил о примирении с ФАТХ
19:56
КНДР признала полуостров Крым территорией РФ
18:59
Звезда "Гарри Поттера" освоила израильский акцент  
17:58
Путин готовится к поездке в Иран
16:53
Египет освободил задержанного израильтянина
16:08
Испания: военный самолет потерпел крушение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus