13.10 05:33 MIGnews.com

Полиция занялась жалобами на Вайнштейна

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Полиция Нью-Йорка начала проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против кинопродюсера Харви Вайнштейна. Как сообщили в Департаменте полиции Нью-Йорка, дело касается событий 2004 года."На основании информации, опубликованной в СМИ, Департамент полиции Нью-Йорка проводит проверку, чтобы выяснить, существуют ли дополнительные жалобы, связанные с делом Харви Вайнштейна. На данный момент таких жалоб нет, но мы призываем всех, у кого может быть информация, относящаяся к делу, позвонить на горячую линию", - говорится в сообщении нью-йоркского Департамента полиции.Полиция решила провести проверку в связи с публикацией расследования американского журнала New Yorker, в котором девять женщин рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна. Две из них - актрисы - заявили, что были изнасилованы.Представитель продюсера заявила, что он отрицает описанные в статье случаи сексуального насилия.О расследовании в отношении Ванштейна также сообщила лондонская полиция. Как сообщается, стражи порядка проверяют обвинение в сексуальном насилии, имевшем место в 1980-х годах, передает Би Би Си.