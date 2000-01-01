Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







13.10 05:33   MIGnews.com

Полиция занялась жалобами на Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка начала проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против кинопродюсера Харви Вайнштейна. Как сообщили в Департаменте полиции Нью-Йорка, дело касается событий 2004 года.

"На основании информации, опубликованной в СМИ, Департамент полиции Нью-Йорка проводит проверку, чтобы выяснить, существуют ли дополнительные жалобы, связанные с делом Харви Вайнштейна. На данный момент таких жалоб нет, но мы призываем всех, у кого может быть информация, относящаяся к делу, позвонить на горячую линию", - говорится в сообщении нью-йоркского Департамента полиции.

Полиция решила провести проверку в связи с публикацией расследования американского журнала New Yorker, в котором девять женщин рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна. Две из них - актрисы - заявили, что были изнасилованы.

Представитель продюсера заявила, что он отрицает описанные в статье случаи сексуального насилия.

О расследовании в отношении Ванштейна также сообщила лондонская полиция. Как сообщается, стражи порядка проверяют обвинение в сексуальном насилии, имевшем место в 1980-х годах, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:41
Самые жуткие запросы в Google
03:35
Паттинсон снова один
02:41
О чём люди чаще всего говорят во сне?
01:26
Бред Питт: Харви действительно домогался Гвинет
00:34
Швейцария сливает драгоценности в канализацию
23:20
Аффлека раскритиковали, как Вайнштейна
22:30
Данон: это расплата за дискриминацию Израиля
21:57
Беннет: ЮНЕСКО – политическая марионетка наших врагов
20:26
ХАМАС объявил о примирении с ФАТХ
19:56
КНДР признала полуостров Крым территорией РФ
18:59
Звезда "Гарри Поттера" освоила израильский акцент  
17:58
Путин готовится к поездке в Иран
16:53
Египет освободил задержанного израильтянина
16:08
Испания: военный самолет потерпел крушение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus