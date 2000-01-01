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`badday.mpg`: раскрыта тайна известного видеоролика 13.01 23:25   MIGnews.com

"badday.mpg": раскрыта тайна известного видеоролика

Журналисты раскрыли тайну первого вирусного ролика Интернета 90-х.

Наверное, каждый видел ролик, где мужчина остервенело крушит свой компьютер на рабочем месте.

По данным Wired, видео с названием "badday.mpg" (“плохой день”) было создано компанией Loronix. Компания разрабатывала технологию DVR для систем видеонаблюдения и нуждалась в примерах, что может произойти на рабочем месте, чтобы потом демонстрировать клиентам свои возможности. Тогда было принято решение взять аналоговую видеокамеру начать сьемки. Сперва Винни Личарди и главный технолог Питер Янковский хотели снять, как Личчарди грабит склад компании, но тот передумал и решил сыграть недовольного сотрудника. Для съемки использовали не работающий компьютер.

Сообщается, что отснять всем известную сцену с первого раза у них не получилось, потому что люди, находившиеся в помещении не могли сдержать смех от увиденного.

После сьемки видео конвертировали в формат MPEG-1 –, чтобы лучше работал в проигрывателе Windows Media и охватил наибольшее количество людей. После этого видеозапись разместили на промо-компактах и выдавали их на выставках с брошюрой компании. Но вскоре забыли о нем. В течении следующего года ролик badday.mpg начал распространяться через различные компании с помощью электронной почты.

Сам Личчардки узнал о своей славе, только когда рассказал о нем соседу в самолете.

"Я был в самолете, разговаривал с парнем рядом со мной, рассказывал ему о моем видео. И он сказал: "Я это видел”. И парень за мной также: “Я тоже это видел", и стюардесса говорила:" О, да, да, да, да, я видела это”. Даже удивительно, сколько людей его видели”, - вспомнил герой видео.


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