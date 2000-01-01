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`Сексуальный кенгуру` не пустил туристку в туалет 14.01 01:13   MIGnews.com

"Сексуальный кенгуру" не пустил туристку в туалет

В Австралии туристка не смогла пройти в дамскую комнату в национальном парке вблизи города Перта, из-за "развалившегося" кенгуру, напоминающего мужчину, который ожидает свою девушку в постели, передает News.com.au.

Сообщается, что женщина решила не мешать животному, тем более, как она отмечает, кенгуру был внушительных размеров, и сходить в туалет где-нибудь в другом месте. По данным издания, женщину зовут Сандриной Даньяу.

"Не удивилась бы, если бы он вдруг сказал: "Эй, девчонка, как дела?", — прокомментировала Даньяу фотографию, опубликовав ее на своей странице.

Ранее в интеренете обсуждалась фотография австралийского фотографа Джексона Винсента, который сфотографировал кенгуру, похожего на президента России Владимира Путина.
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