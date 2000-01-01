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flickr/UNclimatechange 14.01 04:27   MIGnews.com

Шон Пенн назвал Трампа "врагом человечества"

Голливудский актер Шон Пенн в своей статье для издания Time назвал президента США Дональда Трампа "врагом человечества".

Статья Пенна была опубликована вскоре после высказываний главы Белого дома о мигрантах, прибывающих в США из стран Африки и ряда других государств.

"Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорождённого. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства", — цитирует RT слова артиста.
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