Шон Пенн назвал Трампа "врагом человечества"

Голливудский актер Шон Пенн в своей статье для издания Time назвал президента США Дональда Трампа "врагом человечества".
Статья Пенна была опубликована вскоре после высказываний главы Белого дома о мигрантах, прибывающих в США из стран Африки и ряда других государств.
"Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорождённого. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства", — цитирует RT слова артиста.