Главарь Ку-клукс-клана погиб на 93 году жизни

Стало известно о смерти 92-летнего лидера расистской организации в Соединенных Штатах Америки Ку-клукс-клан, Эдгара Рея Киллена. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Мужчина умер в тюрьме, отбывая 60-летнее наказание за убийство, совершенное его подчинёнными в 1964 году. Сам Киллен лично не участвовал в убийстве молодых активистов Джеймса Чейни, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана, отстаивавших права чернокожих в штате Миссисипи.
Жестокое убийство активистов шокировало американское общество, ускорив принятие в 1964 году Билля о гражданских правах, который позволил федеральному правительству вмешиваться при необходимости во внутренние дела штатов, чтобы защитить американцев от расовой дискриминации.
Чтобы раскрыть резонансное дело, генеральный прокурор страны Роберт Кеннеди направил для расследования в Миссисипи агентов ФБР. Вскоре тела погибших обнаружили – они были закопаны на территории сельскохозяйственного угодья.
По подозрению к причастности к убийству арестовали 18 человек, включая помощника шерифа. Семерых их них заключили под стражу сроком на семь лет.
На момент ареста Эдгара Рэя Киллена, он был проповедником баптистской церкви. Его обвинили в организации убийства трех борцов за права человека, но суд присяжных так и не состоялся. Как отмечает редакция издания, одна из членов коллеги покончила жизнь самоубийством, заявив, что не может судить "святого человека". Однако спустя 40 лет, Киллен предстал перед судом и был признан виновным в организации преступления.