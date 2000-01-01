13.01 09:40 MIGnews.com

Главарь Ку-клукс-клана погиб на 93 году жизни

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Стало известно о смерти 92-летнего лидера расистской организации в Соединенных Штатах Америки Ку-клукс-клан, Эдгара Рея Киллена. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.Мужчина умер в тюрьме, отбывая 60-летнее наказание за убийство, совершенное его подчинёнными в 1964 году. Сам Киллен лично не участвовал в убийстве молодых активистов Джеймса Чейни, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана, отстаивавших права чернокожих в штате Миссисипи.Жестокое убийство активистов шокировало американское общество, ускорив принятие в 1964 году Билля о гражданских правах, который позволил федеральному правительству вмешиваться при необходимости во внутренние дела штатов, чтобы защитить американцев от расовой дискриминации.Чтобы раскрыть резонансное дело, генеральный прокурор страны Роберт Кеннеди направил для расследования в Миссисипи агентов ФБР. Вскоре тела погибших обнаружили – они были закопаны на территории сельскохозяйственного угодья.По подозрению к причастности к убийству арестовали 18 человек, включая помощника шерифа. Семерых их них заключили под стражу сроком на семь лет.На момент ареста Эдгара Рэя Киллена, он был проповедником баптистской церкви. Его обвинили в организации убийства трех борцов за права человека, но суд присяжных так и не состоялся. Как отмечает редакция издания, одна из членов коллеги покончила жизнь самоубийством, заявив, что не может судить "святого человека". Однако спустя 40 лет, Киллен предстал перед судом и был признан виновным в организации преступления.