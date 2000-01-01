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Дуэйна `Скалу` Джонсона выдвинули в президенты | Фото: Stewart/Flickr13.07 03:23   MIGnews.com

Дуэйна "Скалу" Джонсона выдвинули в президенты

Известный актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон был выдвинут в президенты США, передает The Independent. Заявка от некоего Кентона Тилфорда недавно поступила в Федеральную избирательную комиссию.

Чиновники не осведомлены о том, кем именно Тилфорд приходится американскому актеру.

Сам Джонсон неоднократно заявлял, что заинтересован в политике.

"Меня очень сильно беспокоит судьба нашей страны, и мысль о том, что я могу в один прекрасный день стать президентом, чтобы оказать на политику позитивное воздействие и заняться глобальными изменениями, очень вдохновляет", - заявил однажды Джонсон.
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