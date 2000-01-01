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Воробей стал младшим инспектором латвийской полиции 13.07 05:38   MIGnews.com

Воробей стал младшим инспектором латвийской полиции

Несколько месяцев назад Рижская муниципальная полиция рассказывала о воробье, который решил поработать на страже порядка в городе.

Полиция с радостью сообщает, что воробей прошел испытательный срок и получил звание младшего инспектора. Об этом говорится в сообщении на сайте Рижской думы, где опубликованы фото его первого рабочего дня.

Как зовут воробья, в сообщении не уточняется. На одной из фотографий увековечена работа воробья под прикрытием – "он замаскирован в поползня, чтобы внедриться в банду".
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