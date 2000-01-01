"Джаред Кошер": В Fox News "оговорились" по Фрейду
Несмотря на известную многолетнюю симпатию, которую открыто (и взаимно) проявляют друг к другу Fox News и Дональд Трамп, во вчерашнем эфире американский телеканал публично оконфузился, допустив ошибку в фамилии зятя и советника президента.
В выпуске передачи Fox & Friends, посвященном встрече членов предвыборной команды Трампа с российским адвокатом Натальей Висельницкой, одним из которых стал и Джаред Кушнер, в бегущей строке его подписали как "Кошер" (Kosher).
Другие же отметили тот курьезный факт, что достаточно сложная для американского произношения и написания фамилия Натальи Висельницкой (Veselnitskaya) далась редакторам куда проще, чем короткая фамилия Кушнера.