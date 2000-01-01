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Джаред Кошер: В Fox News `оговорились` по Фрейду 13.07 10:34   MIGnews.com

"Джаред Кошер": В Fox News "оговорились" по Фрейду

Несмотря на известную многолетнюю симпатию, которую открыто (и взаимно) проявляют друг к другу Fox News и Дональд Трамп, во вчерашнем эфире американский телеканал публично оконфузился, допустив ошибку в фамилии зятя и советника президента.

В выпуске передачи Fox & Friends, посвященном встрече членов предвыборной команды Трампа с российским адвокатом Натальей Висельницкой, одним из которых стал и Джаред Кушнер, в бегущей строке его подписали как "Кошер" (Kosher).


"Зять президента Трампа Джаред Кошер встретился с Висельницкой", - гласила бегущая строка.

Вскоре нелепая ошибка была исправлена, однако не стать предметом для шуток в Сети она просто не могла, учитывая то, что зять президента – еврей.


"Немного ошибок по Фрейду на Fox сегодня", - пишет один пользователь.


"Это ошибка по Фрейду настолько же хороша, как и "Обама Бен Ладен", - пишет другой.


"Сегодняшний пароль: "По Фрейду", - шутит третий.

Другие же отметили тот курьезный факт, что достаточно сложная для американского произношения и написания фамилия Натальи Висельницкой (Veselnitskaya) далась редакторам куда проще, чем короткая фамилия Кушнера.
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