13.07 10:34 MIGnews.com

"Джаред Кошер": В Fox News "оговорились" по Фрейду

Bit of a Freudian slip over at Fox today https://t.co/o9FveIFW5A — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 12 июля 2017 г.

This is almost as good a Freudian slip as "Obama Bin Laden". pic.twitter.com/FGBCd3pw5z — Eylon A. Levy (@EylonALevy) 12 июля 2017 г.

Today's Password: Freudian — Patrick Pringle (@chip_pringle) 12 июля 2017 г.

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Комментарии

Несмотря на известную многолетнюю симпатию, которую открыто (и взаимно) проявляют друг к другу Fox News и Дональд Трамп, во вчерашнем эфире американский телеканал публично оконфузился, допустив ошибку в фамилии зятя и советника президента.В выпуске передачи Fox & Friends, посвященном встрече членов предвыборной команды Трампа с российским адвокатом Натальей Висельницкой, одним из которых стал и Джаред Кушнер, в бегущей строке его подписали как "Кошер" (Kosher)."Зять президента Трампа Джаред Кошер встретился с Висельницкой", - гласила бегущая строка.Вскоре нелепая ошибка была исправлена, однако не стать предметом для шуток в Сети она просто не могла, учитывая то, что зять президента – еврей."Немного ошибок по Фрейду на Fox сегодня", - пишет один пользователь."Это ошибка по Фрейду настолько же хороша, как и "Обама Бен Ладен", - пишет другой."Сегодняшний пароль: "По Фрейду", - шутит третий.Другие же отметили тот курьезный факт, что достаточно сложная для американского произношения и написания фамилия Натальи Висельницкой (Veselnitskaya) далась редакторам куда проще, чем короткая фамилия Кушнера.