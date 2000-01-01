13.07 22:37 MIGnews.com

В Германии судят кошку-"бандитку"

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Окружной суд немецкого города Ингольштадта распорядился доставить в зал заседаний кошку, которая покусала соседку своей хозяйки, пишет газета De Welt.Как сообщается, во время вечерней прогулки животное "набросилось на женщину и укусило за ногу". Из-за того, что рана воспалилась лечение пострадавшей затянулось. Женщина через суд потребовала возмещения средств на медицинские услуги в размере порядка €2,7 тысяч.Издание пишет, что "кошка не смогла дать показание в суде", а вызвали ее в зал заседаний для того, чтобы убедиться, насколько животное агрессивно. По словам ответчицы, ее животное милое и дружелюбное и мухи не обидит.Процесс завершился мировым соглашением: ответчица согласилась выплатить половину требуемой суммы при условии, что страховая компания, в которой ее кошка застрахована на случай причинения ею ущерба, выплатит необходимую компенсацию по страховому полису.