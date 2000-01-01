Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






В Германии судят кошку-`бандитку` | Фото: Thinkstock13.07 22:37   MIGnews.com

В Германии судят кошку-"бандитку"

Окружной суд немецкого города Ингольштадта распорядился доставить в зал заседаний кошку, которая покусала соседку своей хозяйки, пишет газета De Welt.

Как сообщается, во время вечерней прогулки животное "набросилось на женщину и укусило за ногу". Из-за того, что рана воспалилась лечение пострадавшей затянулось. Женщина через суд потребовала возмещения средств на медицинские услуги в размере порядка €2,7 тысяч.

Издание пишет, что "кошка не смогла дать показание в суде", а вызвали ее в зал заседаний для того, чтобы убедиться, насколько животное агрессивно. По словам ответчицы, ее животное милое и дружелюбное и мухи не обидит.

Процесс завершился мировым соглашением: ответчица согласилась выплатить половину требуемой суммы при условии, что страховая компания, в которой ее кошка застрахована на случай причинения ею ущерба, выплатит необходимую компенсацию по страховому полису.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:25
Австралийцу пересадили палец с ноги на руку
21:53
Поля Израиля "расцветают" солнечными вышками
21:22
Турция направила подлодку к берегам Кипра "из-за нефти"
20:41
Германия заработала больше 1 млрд. евро на помощи Греции
19:48
Минобороны укрепило школы и детсады на границе с Газой
19:19
Макрон: у Африки - цивилизационная проблема
19:03
Анегби о канале Мертвого моря: у нас есть причина радоваться
18:22
Китай сокращает армию более чем в два раза
17:56
Теракт на севере Камеруна: есть погибшие, десятки раненых
17:02
Абу Мазен поздравил Ави Габая
16:49
Киббуц в Галилее впервые принял семью арабов
16:26
Либерман: Для Иордании и Египта поселения не были преградой
16:18
Британия: "У нас есть все для реализации Brexit"
15:48
Столкновение автобуса и грузовика близ Ашдода, 30 раненых
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus