14.07 03:20 MIGnews.com

Ученые: женщин "манят" танцующие мужчины

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ученые из Германии выяснили, что умение выделывать всевозможные "па" на танцполе, как это делал Джон Траволта, автоматически указывает женщинам на то, что такой мужчина способен воспроизвести здоровое потомство, как сообщает ladyportal.info. Результаты работы были опубликованы в журнале New Scientist.Немецкие исследователи выяснили, что танцующие мужчины, которые наиболее привлекают женщин, физически более сильны, чем те, кого считают неуклюжими. На биологическом уровне женщина воспринимает это как способность воспроизвести здоровое потомство, и поэтому ее влечет к такому мужчине. В ходе эксперимента ученые записали, как танцуют 40 студентов танцоров. Оказалось, что те мужчины, движения которых особенно привлекли женское внимание, были физически сильнее, чем те мужчины, танец которых не возбудил в женщинах особого интереса.За танцующими наблюдали 50 студенток. Затем 25 из них оценивали привлекательность мужчин, а другие 25 – их самоуверенность и напористость. Такие факторы, как одежда, внешний вид и фигура были нивелированы, поскольку все танцоры были одеты в одинаковые белые комбинезоны. Ученые измеряли различные физические показатели мужчин, такие как сила хватки.Даже после того, как были учтены все влияющие на результаты факторы, ученые обнаружили устойчивую зависимость между силой мужчин и их привлекательностью для женщин.