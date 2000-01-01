13.07 08:27 MIGnews.com

FEMENистки голой грудью пытались сорвать концерт Вуди Аллена

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Активистки немецкого филиала скандально известного движения FEMEN в традиционном для себя стиле пытались сорвать концерт музыкального коллектива известного режиссера Вуди Аллена из-за обвинений в изнасиловании им приемной дочери Дилан Фэрроу.Как пишет New York Times, инцидент произошел в Эльбской филармонии немецкого Гамбурга, где джазовый ансамбль Аллена New Orleans Jazz Band давал концерт 11 июля. На 21-ой минуте шоу на сцену выбежали обнаженные по пояс FEMENистки.Женщины скандировали "Остановите культуру молчания!" на немецком, а незнающий этого языка Аллен с плохо скрываемым любопытством их рассматривал и интересовался у другого музыканта, о чем женщины кричат. Публика же отнеслась к действиям активисток с неодобрением, да и к тому же концерт сорвать им не удалось – охрана оперативно их вывела, а концерт продолжился.Напомним, что три года назад Дилан Фэрроу написала открытое письмо, в котором обвинила своего приемного родителя в сексуальном насилии, когда ей якобы было 7 лет. Сам Аллен это отрицает. Аналогичные обвинения уже становились предметом расследования в 1993 году, однако тогда никаких обвинений неоднократному обладателю "Оскара" не предъявляли.