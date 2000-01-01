14.08 06:33 MIGnews.com

Репатриантам будет проще получить водительские права

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В воскресенье, 13 августа вступил в силу первый этап очередной реформы министра транспорта Исраэля Каца. Первым и значимым элементом реформы стало решение министра Исраэля Каца упростить процедуру замены иностранных водительских прав на израильские. Речь идет о реформе Минтранса, которая касается предоставления услуг, связанных с оформлением документов для водителей и регистрацией автотранспорта.Репатрианты и граждане со статусом "тошав хозэр" (израильтянин, вернувшийся из-за границы), иностранные граждане и иностранные работники уже сегодня могут получить израильские водительские права на управление автомобилем, мотоциклом или трактором. При этом им не нужно сдавать практический экзамен вождения ("тест"). Условием для этого является наличие водительского удостоверения, которое было действительно в иностранном государстве как минимум 5 лет. Это должен быть документ, предоставляющий право на управление вышеуказанными категориями транспорта.Напомним, что до сих пор для того, чтобы подтвердить иностранные водительские права в Израиле, названные выше категории граждан должны были сдавать практический экзамен вождения. Срок действия водительского удостоверения для репатриантов и граждан со статусом "тошав хозэр" будет аналогичен сроку действия обычных израильских прав.Кроме того, срок действия водительских удостоверений иностранных работников и иностранных граждан будет продлен до 5 лет, в соответствии со сроком действия визы на проживание в Израиле. Условием для этого является наличие водительского удостоверения из иностранного государства, действительного 5 лет и больше. Раньше иностранные граждане и работники, а также их работодатели обязаны были прибывать в офисы Управления регистрации автотранспорта несколько раз в год, чтобы продлевать водительские удостоверения. Теперь это надо будет сделать только один раз.Глава транспортного ведомства Исраэль Кац заявил: "Речь идет о значительном упрощении процедуры получения необходимых водителям документов. Нововведение сэкономит десяткам тысяч репатриантов, гражданам со статусом "тошав хозэр", иностранным гражданам и работникам, драгоценное время и деньги"."Подписанное мной на днях постановление позволит репатриантам избежать излишней бюрократии. Все должны помогать репатриантам быстро и успешно интегрироваться в нашей стране" - добавил министр транспорта Исраэль Кац.Кац также заметил, что нововведение, касающееся иностранных работников, в основном упростит жизнь аграриям. До сих пор им приходилось несколько раз в год прекращать работу для того, чтобы решать вопрос о продлении срока действия водительских удостоверений их работников, имеющих статус "иностранный рабочий".Дополнительным упрощением процедур для водителей страны станет также отмена необходимости прохождения проверки зрения (в возрасте 40 лет и старше, каждые 10 лет). Ранее это являлось условием для обновления водительского удостоверения. Отмена действия этого постановления также сэкономит время и деньги водителям.Отметим, что соответствующая директива обязывает врачей сообщать об ухудшении состояния здоровья водителей релевантным госучреждениям. Кроме того, прежде всего, сам водитель несет ответственность за управление транспортным средством, и обязан садиться за руль только в том случае, если ему позволяет состояние здоровья. Также, согласно данным Минтранса, большинство стран не требуют проведения подобной проверки. Приняв во внимание все эти факторы, в Минтрансе было решено отменить эту бюрократическую процедуру.Напомним, что несколько недель назад министр Исраэль Кац представил обширную реформу в сфере услуг, связанных с оформлением документов для водителей и регистрацией транспортных средств. Задачей программы является значительное сокращение очередей в офисах Управления регистрации автотранспорта, а также упрощение процедуры получения документов, необходимых для водителей и владельцев транспортных средств. Целый ряд мер, предусмотренный в рамках реформы, значительно упростит процедуру регистрации транспортных средств и оформления документов, необходимых водителям. Все это должно повысить уровень обслуживания граждан.