Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Максим Галкин устал от новостей об уходе Малахова 14.08 00:30   MIGnews.com

Максим Галкин устал от новостей об уходе Малахова

Телеведущий Максим Галкин признался, что устал от новостей об уходе коллеги Андрея Малахова с Первого канала. Он записал ироничное видеообращение к ведущему программы «Пусть говорят» и выложил его в Instagram, сообщает Федеральное Агентство Новостей.

«Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом. Ну ты уже решил уходить — уходи. Декрет — не декрет. Ну заплатили больше бабла — иди себе», — советует Галкин коллеге.

Юморист также объяснил, что высказался о Малахове из-за журналистов, вспомнивших о переходе Галкина на «Россию 1» с Первого канала в 2008 году. Сам Галкин не считает свое решение провальным и отмечает, что благодаря работе на «Танцах со звездами» и «суперрейтинговым юмористическим концертам» смог построить замок, радом с которым и снимает видео.

После этого вооружившийся садовыми принадлежностями Галкин идет «окучивать сады, построенные на деньги с этого ужасного провала». Отметим, что заключительная часть видео сопровождалась смехом его жены Аллы Пугачевой.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:30
В Антарктиде найдено 90-то новых вулканов
22:21
Ученые: недосыпание опаснее алкоголизма
21:52
В Ашдоде построят 36 новых единиц жилья
21:30
Ди Каприо сыграет знаменитого итальянского художника
19:29
СМИ: Елизавета II намерена отречься от престола
18:54
Иран ответил на санкции Вашингтона
18:25
В Иерусалиме предотвратили террористическое нападение
17:56
Ривлин отклонил просьбу Кацава о снятии ограничения свободы
17:28
Израильская семья серьезно пострадала в ДТП в Польше
16:57
Немецкие СМИ: Иран тайно переправил вооружения в РФ
16:29
За критику ПА в интернете будут сажать в тюрьму
15:20
Евреи бегут из Венесуэлы из-за политической нестабильности
15:07
Нетаниягу: как всегда. мы приветсвуем посланников Трампа
14:31
Барзани попросил от США гарантий
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus