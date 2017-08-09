Максим Галкин устал от новостей об уходе Малахова

Телеведущий Максим Галкин признался, что устал от новостей об уходе коллеги Андрея Малахова с Первого канала. Он записал ироничное видеообращение к ведущему программы «Пусть говорят» и выложил его в Instagram, сообщает Федеральное Агентство Новостей.
«Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом. Ну ты уже решил уходить — уходи. Декрет — не декрет. Ну заплатили больше бабла — иди себе», — советует Галкин коллеге.
Юморист также объяснил, что высказался о Малахове из-за журналистов, вспомнивших о переходе Галкина на «Россию 1» с Первого канала в 2008 году. Сам Галкин не считает свое решение провальным и отмечает, что благодаря работе на «Танцах со звездами» и «суперрейтинговым юмористическим концертам» смог построить замок, радом с которым и снимает видео.
После этого вооружившийся садовыми принадлежностями Галкин идет «окучивать сады, построенные на деньги с этого ужасного провала». Отметим, что заключительная часть видео сопровождалась смехом его жены Аллы Пугачевой.