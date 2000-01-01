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YouTube 13.08 21:30   MIGnews.com

Ди Каприо сыграет знаменитого итальянского художника

Американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о знаменитом итальянском художнике и изобретателе Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает новостной портал Deadline в воскресенье, 13 августа.

Отмечается, что сюжет киноленты будет основан на книге американского журналиста Уолтера Айзексона.

Помимо исполнения главной роли голливудская звезда также станет одним из продюсеров фильма.

Также сообщается, что экранизация стала возможной после того, как кинокомпания Paramount выиграла спор у Universal за право на книгу Уолтера Айзексона.
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