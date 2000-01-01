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Disney отказалась сотрудничать с Вайнштейном 13.10 12:34   MIGnews.com

Disney отказалась сотрудничать с Вайнштейном

Еще одна именитая компания отказалась от сотрудничества с кинопродюсером Харви Вайнштейном после секс-скандала в Голливуде, пишет ТСН.

Так, прекратить сотрудничество с киномагнатом решила студия Disney. Вайнштейн занимался продюсированием ленты "Артемис Фаул".

"Мы больше не нуждаемся в его услугах в качестве продюсера", - заявили представители службы.

Кроме того главный исполнительный директор The Walt Disney Company Боб Айгер осудил поведение продюсера.
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