В США продали недокуренную сигару Уинстона Черчилля

Наполовину скуренная сигара бывшего премьер-министра Великобритании, была выставлена на онлайн аукционе. Сигара принадлежала британскому пилоту Уильяму Алану Тернеру, экипаж которого перевозил Черчилля с его женой из Лондона в Париж и обратно.
Сообщается, что сигара кубинской марки La Corona, была изготовлена по специальному заказу и на нее нанесено имя британского политика. Уинстон Черчилль докурил ее лишь наполовину в парижском аэропорту Ле-Бурже 11 мая 1947 года.
Новым владельцем сигары стал неизвестный коллекционер из американского штата Флорида, который решил остаться анонимом.
Уинстон Черчилль возглавлял британское правительство в периоды с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год. Он скончался 24 января 1965 года.
В результате опросов инициированных американской службой новостей BBC News, в 2002 году, политик был назван величайшей личностью в истории Великобритании.