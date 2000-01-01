Райан Гослинг винит себя

Секс-скандал с Вайнштейном в Голливуде обрастает новыми подробностями. Сейчас полиция Нью-Йорка взялась за расследование дела продюсера и пересматривает материалы на предмет заявлений актрис по поводу домогательств, пишет ТСН.
Тем временем, все больше звезд высказываются по поводу громкой истории. Среди них – актер Райан Гослинг. Он, к слову, в 2010-м году, снимался в фильме "Все самое лучшее", который продюсировала компания Вайнштейна.
Актер даже частично винит себя в ситуации с секс-скандалом.
"Я хочу поддержать женщин, у которых хватило смелости высказаться против Харви Вайнштейна. Как и большинство людей в Голливуде, я работал с ним. Глубоко разочарован в себе, потому что не обращал внимания на чужие примеры сексуальных домогательств и злоупотреблений положением", - опубликовал в сообщении 36-летний актер.