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Не Вайнштейном единым 13.10 22:12   MIGnews.com

Не Вайнштейном единым

Голливуд вздрагивает от сексуальных домогательств, и не только с Вайнштейном, но и с главой Amazon Studios Роем Прайсем, пишет ТСН.

Так, кинопродюсер Айса Хакетт сообщила, что Прайс делал ей непристойные предложения.

Теперь, пока другое руководство студии выясняет все обстоятельства, голову телевизионной и кинокомпании отправили в вынужденный отпуск.

Интересно, что при этом Хакетт уверяет, что судиться против компании или лично против Прайса не собирается. Однако в Amazon Studios решили не медлить с реакцией на секс-скандал.

Помимо устранения Прайса, компания пересмотрит свое участие в проектах, которые они начинали вместе с Харви Вайнштейном.
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