13.10 22:12 MIGnews.com
Не Вайнштейном единым
Голливуд вздрагивает от сексуальных домогательств, и не только с Вайнштейном, но и с главой Amazon Studios Роем Прайсем, пишет ТСН
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Так, кинопродюсер Айса Хакетт сообщила, что Прайс делал ей непристойные предложения.
Теперь, пока другое руководство студии выясняет все обстоятельства, голову телевизионной и кинокомпании отправили в вынужденный отпуск.
Интересно, что при этом Хакетт уверяет, что судиться против компании или лично против Прайса не собирается. Однако в Amazon Studios решили не медлить с реакцией на секс-скандал.
Помимо устранения Прайса, компания пересмотрит свое участие в проектах, которые они начинали вместе с Харви Вайнштейном.
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