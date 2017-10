14.10 00:24 MIGnews.com

Клип Despacito бьёт рекорды

Нашумевший клип на композицию Despacito пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси в дуэте с Дэдди Янки установил рекорд по количеству просмотров на платформе YouTube, пишет ТСН Так, после появления на видеохостинге в середине января этого года, видеоработу посмотрели более четырех миллиардов раз. Об успехе клипа Луис Фонси сообщил на странице в Instagram.Заметим, что таким образом видео Despacito обошло по популярности композицию из "Форсажа" See You Again (3,1 млрд просмотров) и клип от корейского исполнителя PSY Gagnam Style (2,9 млрд просмотров).