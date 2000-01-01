Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Роуз Макгоуэн рассказала всю правду 14.10 02:31   MIGnews.com

Роуз Макгоуэн рассказала всю правду

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Роуз Макгоуэн, которая одной из первых заявила о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, подробнее рассказала о насилии, пишет ТСН.

Так, Роуз, которая делилась, что Харви причинил ей вред, но какой именно - не говорила, впервые призналась, что кинопродюсер изнасиловал ее. Об этом Макгоуэн написала в своем Twitter.

Более того, звезда сообщила, что о пережитом насилии она рассказала основателю кинокомпании Amazon Studios Джеффу Безосу. Однако тот проигнорировал ее жалобы

"Джефф Безос, я говорила председателю вашей студии о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна в мою сторону. Говорила, что Харви изнасиловал меня. Я повторяла это снова и снова. Он сказал, что это не доказано. Но я ответила, что я и есть доказательство", - написала Макгоуэн в микроблоге.

В прошлом году в одном из интервью актриса рассказывала, что подверглась сексуальному насилию со стороны кинопродюсера, имени которого тогда не назвала. После "инцидента в гостиничном номере" Вайнштейн заключил соглашение с Макгоуэн. От компании Вайнштейна Роуз получила 100 тысяч долларов и подписала соглашение о неразглашении.

"Теперь представьте себе его огромное лицо и тело, напоминающее монстра, который приближается к вам. За одну секунду ваша жизнь перестает быть прежней. Вы пропали", - рассказывала тогда звезда.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:02
Вышел трейлер ужастика по мотивам "Людей Икс"
00:24
Клип Despacito бьёт рекорды
23:33
В США продали недокуренную сигару Уинстона Черчилля
22:12
Не Вайнштейном единым
21:44
Нетаниягу в восторге от "мужественного" решения Трампа
21:33
Новым директором ЮНЕСКО стала еврейка
21:18
В Стамбуле неизвестный расстрелял студентов
20:55
Трамп бросил вызов Венесуэле, Ирану, КНДР и Кубе
20:38
Изгнанный член "Нацфронта" винит заговоры евреев
20:07
Новые iPhone лишатся важной системы защиты
19:26
"Зоаби призналась, что ее мечта – уничтожить Израиль"
18:26
Школьницу изнасиловали трижды по дороге из клуба домой
17:56
Польша компенсирует евреям отобранное нацистами и СССР
17:21
Жители Бахрейна протестуют против нормализации с Израилем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus