Роуз Макгоуэн рассказала всю правду

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Роуз Макгоуэн, которая одной из первых заявила о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, подробнее рассказала о насилии, пишет ТСН.
Так, Роуз, которая делилась, что Харви причинил ей вред, но какой именно - не говорила, впервые призналась, что кинопродюсер изнасиловал ее. Об этом Макгоуэн написала в своем Twitter.
Более того, звезда сообщила, что о пережитом насилии она рассказала основателю кинокомпании Amazon Studios Джеффу Безосу. Однако тот проигнорировал ее жалобы
"Джефф Безос, я говорила председателю вашей студии о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна в мою сторону. Говорила, что Харви изнасиловал меня. Я повторяла это снова и снова. Он сказал, что это не доказано. Но я ответила, что я и есть доказательство", - написала Макгоуэн в микроблоге.
В прошлом году в одном из интервью актриса рассказывала, что подверглась сексуальному насилию со стороны кинопродюсера, имени которого тогда не назвала. После "инцидента в гостиничном номере" Вайнштейн заключил соглашение с Макгоуэн. От компании Вайнштейна Роуз получила 100 тысяч долларов и подписала соглашение о неразглашении.
"Теперь представьте себе его огромное лицо и тело, напоминающее монстра, который приближается к вам. За одну секунду ваша жизнь перестает быть прежней. Вы пропали", - рассказывала тогда звезда.