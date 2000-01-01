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Мускулистого кенгуру из Австралии сравнили с Путиным | Фото:14.10 03:51   MIGnews.com

Мускулистого кенгуру из Австралии сравнили с Путиным

27-летний австралийский фотограф Джексон Винсент случайно сделал забавный кадр с кенгуру, который, по мнению пользователей соцсетей, очень похож на президента России Владимира Путина, передает в пятницу, 13 октября Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Мужчина выгуливал своего пса на берегу реки Маргарет-Ривер, когда заметил мускулистое животное, купающееся в водоеме и позирующее практически, как человек.


Сообщается, что почти 2-метровый кенгуру весом в 100 кг купался в водоеме и позировал, как человек. Пользователи в Австралии не собирались ни с кем сравнивать животное, но другие сразу же отметили внешнее сходство с Путиным, который любит позироват фотокамерам, купаясь в реке.

Вместе с тем, внимательные пользователи соцсетей отметили еще одну его особенность — внешнее сходство с Путиным, который также неоднократно позировал фотокамерам, купаясь в реке.


Австралийский ветеринар Крис Браун объяснил в Facebook, что поза кенгуру, которую все приняли за самоуверенную, на самом деле оборонительная. Сумчатый просто заметил собаку неподалеку и решил выпятить лапы вперед, чтобы пес держался от него подальше.
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