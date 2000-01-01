14.10 03:51 MIGnews.com

Мускулистого кенгуру из Австралии сравнили с Путиным

You using that machine bro? pic.twitter.com/Wqkw7b4mf6 — adam ferrone (@_rone) 12 октября 2017 г.

Vladimir KangaPutin pic.twitter.com/qEUCLnl1yg — Name cannot be blank (@EvryDyImHeslin) 13 октября 2017 г.

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