14.10 05:32 MIGnews.com

Рыбака забрали в реанимацию после поцелуя рыбы

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28-летний британец Сэм Квиллиам едва не стал весьма достойным кандидатом на премию Дарвина после того, как едва не погиб, поцеловав рыбу.Рыбак вероятно не ожидал, что, решив отпраздновать удачный улов и по традиции поцеловав 14-сантиметрового морского языка, тот буквально запрыгнет ему в рот. Приятель Квиллиама говорит, что все произошло в считанные мгновения – рыба выскользнула и в следующую секунду его друг перестал дышать.Как сообщает "Би-би-си", инцидент произошел на пирсе морского британского курорта Боскомб. После инцидента члены местного рыболовного клуба пытались делать искусственное дыхание Квиллиаму.Прибывшие на место спасатели утверждают, что потерпевший пережил остановку сердца. Несмотря на это, им удалось вытащить щипцами рыбу из горла Сэма и спасти ему жизнь, после чего они в течение трех минут восстановили его сердцебиение."Такое невозможно ожидать. Люди делают подобные вещи все время, и невозможно поверить, что это случится именно с тобой", - утверждает счастливчик.