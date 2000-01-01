14.01 12:03 MIGnews.com

Сменивший пол отчим Ким Кардашьян стал героем Израиля

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В прошлом олимпийский чемпион и отчим американской "светской львицы" Ким Кардашьян, а ныне одна из самых известных женщин-трансгендеров в мире Кейтлин Дженнер будет награждена за свою поддержку Еврейского государства.Признание она получит на ежегодной церемонии "Еврейские ценности" (Jewish Values Awards), которая состоится 8 марта в нью-йоркском отеле City’s Plaza. Кроме поддержки Израиля, будет также отмечена ее позиция как ЛГБТ-активистки и прошлые спортивные достижения - на Олимпийских играх-1976 в канадском Монреале на тот момент еще Брюс Дженнер завоевал золотую медаль по десятиборью.Кейтлин Дженнер стала победительницей в номинации "Чемпион для Израиля и прав ЛГБТ". Церемония проводится движением раввина Шмулея Ботеаха World Values Network, которое назвало ее "одним из ведущих поборников ЛГБТ-прав в современном мире, культурной иконой" и искренним сторонником Государства Израиль.Стоит отметить, что Дженнер, которая еврейкой не является, неоднократно высказывался в пользу Израиля как единственной страны Ближнего Востока, уважающей права секс-меньшинств в регионе, в то время, как во всех остальных государствах геев и лесбиянок преследуют вплоть до казни.