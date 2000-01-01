14.01 15:11 MIGnews.com

Макрон написал эротический роман о жене

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В бытность 16-летним юношей будущий президент Франции Эмманюэль Макрон написал эротическое произведение о некой женщине, чье имя не раскрывается. Несмотря на это обстоятельство, журналисты пришли к выводу, что роман был посвящен его руководительнице драмкружка, преподавательнице французского языка и будущей супруге Брижит Тронье.Об этом сообщает журнал Closer со ссылкой на биографическое издание о самой первой леди Франции, в котором приводятся слова соседки Макрона, которая зарабатывал наборами текстов. В 1993 году Макрон попросил ее напечатать триста страниц книги, которую он написал. Женщина называет произведение "смелым пикантным романом, которым он хотел выразить то, что чувствовал в то время к Брижит".В Елисейском дворце эту информацию комментировать отказались.Книга о первой леди Франции "Брижит Макрон. Освобожденная" появится на прилавках 17 января.Макрон женился на Бриджит, которая старше его на 24 года, в 2007 году. У пары нет общих детей.