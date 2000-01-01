Пельмени и водка. Вышел "русский" постер "Дэдпула"
Достаточно оригинально американская киностудия 20th Century Fox "локализовала" постер "Дэдпула 2" для некоторых стран – в частности, России, Мексики и Японии.
На российской версии постера традиционную для Америки индейку заменили на поднос пельменей, а воду – на рюмки с водкой и солеными огурцами. Несмотря на такое "шаблонное" представление о русских застольях, пользователи идея восприняли позитивно.
В интернете уже появилось множество фотожаб на этот постер. Юзеры решили добавить на плакат несколько необходимых, на их взгляд, деталей: портрет президента Владимира Путина, тазик оливье и телевизор с "Иронией судьбы".
В то же время, в японской версии индейку заменили на суши, а в мексиканской – на тортилью.
Стоит отметить, что в мировой прокат "Дэдпула 2" выйдет 18 мая этого года.