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Вышел постер `Дэдпула` с пельменями и водкой | Фото: istolethetv/Flickr15.01 03:11   MIGnews.com

Пельмени и водка. Вышел "русский" постер "Дэдпула"

Достаточно оригинально американская киностудия 20th Century Fox "локализовала" постер "Дэдпула 2" для некоторых стран – в частности, России, Мексики и Японии.

На российской версии постера традиционную для Америки индейку заменили на поднос пельменей, а воду – на рюмки с водкой и солеными огурцами. Несмотря на такое "шаблонное" представление о русских застольях, пользователи идея восприняли позитивно.


В интернете уже появилось множество фотожаб на этот постер. Юзеры решили добавить на плакат несколько необходимых, на их взгляд, деталей: портрет президента Владимира Путина, тазик оливье и телевизор с "Иронией судьбы".

В то же время, в японской версии индейку заменили на суши, а в мексиканской – на тортилью.

Стоит отметить, что в мировой прокат "Дэдпула 2" выйдет 18 мая этого года.
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