15.01 03:11 MIGnews.com

Пельмени и водка. Вышел "русский" постер "Дэдпула"

@VancityReynolds Deadpool 2 poster with dumplings in Saint-Petersburg, Russia is freaking amazing!!! pic.twitter.com/YXW24jyxhW — Наблюдения от Кирюши (@kirushasays) 9 января 2018 г.

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Достаточно оригинально американская киностудия 20th Century Fox "локализовала" постер "Дэдпула 2" для некоторых стран – в частности, России, Мексики и Японии.На российской версии постера традиционную для Америки индейку заменили на поднос пельменей, а воду – на рюмки с водкой и солеными огурцами. Несмотря на такое "шаблонное" представление о русских застольях, пользователи идея восприняли позитивно.В интернете уже появилось множество фотожаб на этот постер. Юзеры решили добавить на плакат несколько необходимых, на их взгляд, деталей: портрет президента Владимира Путина, тазик оливье и телевизор с "Иронией судьбы".В то же время, в японской версии индейку заменили на суши, а в мексиканской – на тортилью.Стоит отметить, что в мировой прокат "Дэдпула 2" выйдет 18 мая этого года.