14.01 16:24 MIGnews.com

"Кошерное значит отличное"

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Известный московский ресторатор Михаил (Миша) Амаев открыл новый ресторан в районе Рамат ха-Хаяль, в Тель-Авиве, в самом светском сердце Израиля, назвал его "Шалот" - в честь самого сладкого из всех существующих сортов лука, непременного ингредиента настоящей еврейской кухни, и стал кормить гостей так, как он много лет делает это в Москве – широко, с размахом и вкусно, вкусно, вкусно…Как и в Москве, знаменитый шеф сделал ставку на качество продуктов, выбирая для своего меню лучшие сорта мяса, рыбы, овощей. А дальше он смешивает их в разных вариантах, создавая уникальную авторскую кухню. Кавказскую? Европейскую? Еврейскую? Израильскую? Да, да, да и да.`Кошерное значит отличное`Судите сами – в меню вы найдете запеченный на углях баклажан, который подается с черной или зеленой тхиной, сотэ "Аджаб Сандал2, грузинское лобио, домашнее лечо по-венгерски, венский шницель, котлеты по-пожарски, домашние беляши, пельмени…Меню, как во всяком ресторане высокого класса, невелико, но при этом чрезвычайно разнообразно.`Кошерное значит отличное`Шеф Миша Амаев считает, что надо всегда учитывать, кого ты кормишь – семейный ли это обед или романтический ужин на двоих, пришла ли поужинать компания проголодавшихся холостяков, или сотрудники из соседнего офиса заказали официальный банкет.`Кошерное значит отличное`Миша Амаев уже много лет кормит знаменитых музыкантов и артистов, дипломатов и политиков, раввинов и светских. "Все есть для всех" - улыбается шеф, которого не испугать высокими требованиями едоков-гурманов, тех, кто много путешествует по свету и посещает кулинарные столицы мира.А какое флагманское блюдо в ресторане "меадрин"? Это обязательно что-то эксклюзивное и редкое. Конечно, утка! У Миши это патэ из утиной печени. Это бараньи ребра, приготовленные по кавказскому рецепту в специальном "амаевском" маринаде.Мяса, которое бы соответствовало требованиям этого ресторана, на рынке продуктов мало, оно в дефиците. Привозят его иногда издалека. Идет настоящая охота на сырье, но Мишу Амаева это даже радует – значит, есть спрос на кошерные продукты.В мире началась мода на кошерную кухню."Я сам недавно стоял в очереди в Нью Йорке на Манхэттене около получаса, чтобы перекусить в кошерной закусочной.Кроме меня в очереди стояли всего два-три человека в кипах, остальные – светские, и белые, и афроамериканцы – просто потому что еда была свежей, вкусной, приготовленной на глазах у посетителей".Почти двадцать лет назад Миша Амаев с партнерами открыли первый в России кошерный ресторан – практически на Красной Площади, в ГУМе, ресторан назывался "На Монмартре". Получилось так вкуснои уютно, что на ста пятидесяти метрах площади собирались до трехсот человек, и это в годы кризиса 98-го года, а также в условиях страшного дефицита кошерных продуктов."Быть может, мы не так много на нем заработали. Но за те годы мы открыли для себя столько по-настоящему хорошего! Мы узнали такое, чего раньше не знали никогда, увидели то, чего никогда не видели.Научились тому, чего никогда не делали".Как истинный Маэстро, Миша Амаев никогда не устает учиться. Никогда не устает готовить и угощать.Теперь и в Израиле.Ул. А-Барзель, 3, Тель-Авив.Телефон: 03-7324411 www.shallot.co.il