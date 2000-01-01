14.01 16:37 MIGnews.com

Квиз, Плиз! в Израиле!

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Мы могли бы начать эту статью с фразы: "Если вы не знаете, чем занять себя будним вечером, то читайте дальше". Но мы не можем этого сделать, ни в коем случае не хотим обделить тех, кто вообще постоянно занят. Читать надо всем в обязательном порядке.Квиз, плиз! пришел в Тель-Авив. И как бы отвечая на закономерный вопрос, рассказываем:- Квиз, плиз! - это такая барная викторина, в процессе которой вы отвечаете на вопросы, общаетесь с друзьями, ужинаете и даже можете выпить;- Вопросы на самые разные темы, не нужно быть кандидатом наук или потомственным эрудитом, но вот шевелить мозгами и применять логику придется, если хотите победить;- Если напрягаться не хочется, то можно просто расслабиться и веселиться. Квиз, плиз! объявляет бойкот серьезности, поэтому юмор - постоянный гость игр Квиз, плиз;- В процессе игры вас ждут 2,5 часа азарта, отличный ведущий, крутая музыка, призы и подарки, а также атмосфера, о которой вам потом захочется рассказать друзьям.Немного о механике. Вы зовете своих друзей, собираете команду, даете ей название и регистрируете на сайте. Кстати, ближайшие игры состоятся: в Desire Bar Tel Aviv 24 января и Restobar VOX Ashdod 31 января. Далее приходите в назначенное время в назначенное место, где вас ждет уже подготовленный столик для вашей команды. До, во время и после игры можно (и даже нужно!) делать заказы, ужинать, выпивать, получать максимум удовольствия. Все вопросы и задания озвучиваются ведущим и транслируются через экраны в баре, а отвечать нужно, вписывая ответы в специальные бланки.Квиз, Плиз! в Израиле!Как видите, все сделано для вашего удобства. Команда, набравшая максимальное количество баллов за игру, побеждает. А победители, как водится, получают бурные овации, восторг, уважение и призы, конечно!Квиз, Плиз! в Израиле!Игра Квиз, плиз! отлично подходит для того, чтобы отпраздновать день рождения, корпоратив и вообще любой праздничный момент вашей жизни. У Квиз, плиз! есть только один минус - вызывает привыкание, будьте осторожны. А тем, кто все же хочет рискнуть, напоминаем, что следующие игры состоятся: в Desire Bar Tel Aviv 24 января и в Restobar VOX Ashdod 31 января.Tel: +972503080990