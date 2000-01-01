15.01 05:24 MIGnews.com

Дневник Анны Франк издали в виде комикса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Известный дневник еврейской девочки Анны Франк, которая стала жертвой Холокоста, впервые положен в основу комикса.Об этом в воскресенье, 14 января сообщает DW.Графическая новелла вышла во франкфуртском издательстве S. Fischer.Как уточняется на его сайте, комикс "Дневник Анны Франк" стал единственной в своем роде комбинацией, которая объединила оригинальный авторский текст и вымышленные диалоги, снабженные выразительными и в то же время деликатно выполненными иллюстрациями Ари Фольмана и Давида Полонского.Графическую новеллу "Дневник Анны Франк" израильские авторы оформили в стиле 1930-х годов, а точнее – в стиле сатирического еженедельника "Симплициссимус", издававшегося в Мюнхене. Идея заключалась в том, чтобы по своему стилю картинки были максимально приближены к комиксам, публиковавшимся при жизни Анны Франк.Авторы новеллы изобразили персонажей не как узников камеры смертников, а как мирных людей, которые любят своих близких, наслаждаются скромными радостями жизни и обществом друг друга.